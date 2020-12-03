Ortodonti ne demek? Ortodonti neye bakar?

Diş hastalıkları ya da diş yapısındaki bozukluklar insan hayatını olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklardır. Halk arasında söylenen "diş ağrısı her şeye bedel" sözü rahatsızlığın boyutunu göstermektedir. Söz konusu ağrılara neden olan durumlar arasında diş uyumsuzluğu, alt çenenin önde ya da geride olması gibi nedenler bulunur. Bu sorunları inceleyen uzmanlık dalı ise ortodontidir. Ortodonti neye bakar? Ortodonti ne demek? İşte detaylar…

Ortodonti ne demek?

Diş yapısının normalden farklı olması, dişlerin çapraşık ve diş düzeninin bozuk olması gibi rahatsızlıkların düzeltilmesini sağlayan diş hekimliği uzmanlık dalına ortodonti denilir. Ortodonti ağız, diş ve kafa yapısını inceleyerek tedavi uygulanan yöntemdir.

Ortodonti neye bakar?

Ortodonti doktorları tedavi öncesi belirli tetkikleri uygular. Peki, Ortodonti ne ile ilgilenir? Ortodonti doktorlarının ilgilendiği alanlar şu şekildedir; çene travmaları, çene kırıkları, çene seviye farklılıkları, yapısal bozukluklar, çenede doğuştan ve sonradan meydana gelen şekil ve kapanış bozuklukları, çene kisti problemleri, dişlerinde yamukluk, çarpıklık gibi şekil bozuklukları.