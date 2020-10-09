Ortodokslar ve Yahudiler Azeriler için dua etti
Bakü’deki Rus Ortodokslar ve Yahudiler, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon düzenleyen Azerbaycan ordusunun başarısı için dua etti.
Jen Mironosits Rus Ortodoks Katedrali’nde düzenlenen ayinde, din görevlileri, Azeri ordusunun kısa sürede zafer kazanması ve bölgeye barışın gelmesi temennisinde bulundu. Ortodokslar, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu da söyledi. Bakü’deki Aşkenaz Yahudileri de Azerbaycan askerlerine başarı ve zafer temennisinde bulundu. Baş Haham Şneor Segal, Azerbaycan’ı çok sevdiklerini ve desteklediklerini belirtti.