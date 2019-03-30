Ortem ve Mahrek Teknoloji'den Türkiye ekonomisine katkı

ANKARA (AA) - United Group AŞ'nin teknoloji alanındaki güçlü iştiraklerinden, Ortem ve Mahrek Teknoloji otomotiv elektroniği, telemetri, takip teknolojileri, veri madenciliği ve büyük veri alanlarında yaptıkları çalışmalarla Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık desteğiyle kurulan Bilişim Vadisi'nde çalışmalarını sürdüren United Group AŞ'nin teknoloji alanındaki güçlü iştiraklerinden, Ortem ve Mahrek Teknoloji'yi ziyaret etti.

Varank, yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.

- Askeri standartlarda üretim yapıyor

Ortem, nitelikli kadrosu ile otomotiv elektroniği ve telemetri teknolojilerinde, Mahrek Teknoloji ise takip teknolojileri, veri madenciliği ve büyük veri alanlarında, Ar-Ge çalışmaları yaparak, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Otomotiv elektroniğinde Türkiye'nin tek Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) üreticisi Ortem, ulusal ve global pazarların büyük markalarıyla yaptığı iş birliğiyle, Ar-Ge ve seri üretim gerçekleştiriyor.

Askeri standartlarda üretim yapabilme kabiliyetine sahip Ortem, ülke için stratejik öneme sahip Altay ana muharebe tankı projesinde yerlileştirdiği ürünlerle savunma sanayisine katkıda bulunuyor.

Telemetri alanında Ortem, Mahrek Teknoloji ile birlikte perakende, hava limanı, sanayii gibi sektörlerde veri toplayarak ve işleyerek hizmet veriyor.

Mahrek Teknoloji, bilgi birikimini dünyanın en büyük havalimanı projesi İstanbul Havalimanı'nda uygulayarak, global pazarda yer alma hedefinde önemli bir mesafe katetti. 2023'te 200 milyon dolar yüksek katma değerli ürün ihracatı hedefiyle United Group çatısı altında bulunan Ortem ve Mahrek Teknoloji bu doğrultuda istikrarlı ve emin adımlarla ilerliyor.