Ortaylı "İBB binası yıkılsın" dedi, Yıldırım esprili bir cevap verdi

Avukat Kezban Hatemi’nin moderatörlüğünde yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. İş insanlarından avukatlara, doktorlardan öğretim üyelerine, sanatçılardan medya dünyasına kadar kapsamlı bir katılımın gerçekleştiği organizasyonda Yıldırım’a İstanbul’un geleceği ve sorunları hakkında sorular soruldu.

"İstanbul'a borcum var"

"Neden aday oldu" sorusu üzerine: "Kendi isteğim ile aday oldum. Çünkü Binali Yıldırım olduysam bunu İstanbul’a borçluyum. Çocukken buraya geldim ve İstanbul’da okudum. Bu güzel şehirde aile kurdum. Burada iş sahibi oldum. 2002 yılında beni milletvekili seçti. Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı oldum. İstanbul hep benim arkamdaydı. İstanbul’a borçlu olduğumu düşünüyorum ve bu yüzden aday oldum. İstanbul’da güzel işleri hep birlikte yapacağız."

İlber Ortaylı'nın İBB binasını yıkın' önerisine Yıldırım'dan esprili cevap

Katılımcılar arasında bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Sur içindeki çarpık yapılaşma ile ilgili "Sur içindeki tarihi ortaya çıkarmak için sonradan yapılan binaların yıkılması gerek. Hepsi temizlenmeli. Hatta işe İBB binasını yıkarak başlayın" dedi.

Yıldırım’ın ise bu yoruma "Daha seçilmeden başımızı sokacağımız binayı yıktınız" esprisiyle karşılık vermesi gülüşmelere neden oldu.

"Suriçi'ni Old City tarzı, trafiğe kapalı alan olarak düşünüyoruz"

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti : "Yurtdışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde ‘old city’ var. Bizde yok. Fatih ise eski İstanbul gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Araçların girmediği, gürültünün olmadığı, insanların sokakta rahatça dolaşabileceği buram buram tarihin yaşandığı bir yer olsun istiyoruz.’’

"Depremsel dönüşüm"

Toplantıda en çok merak edilen konuların başında ise olası İstanbul depremi geldi. Yıldırım bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: ‘’Yenilenmesi gereken acil 30 bin bina var. Ancak kentsel dönüşüm denince insanlar bunu rantsal dönüşüm olarak algılıyor. Biz depremsel dönüşüm yapacağız. Bunu da zorla yapmayacağız. Ben zorla bir şey yapılacağına inanmıyorum. İBB Meclisinin birinci gündem maddesi ise imar plan tadilatları olmayacak. Terziden ısmarlanır gibi imar planları yapılmayacak. En az ada, mahalle bazında imar planı olacak. Ayrıca İstanbul’da deprem olduğunda ise 4 bin hektar boş alana ihtiyaç olacak ancak parklarla birlikte şu an İstanbul’un sahip olduğu alan 2 bin hektar. Yani 2 katına çıkartılması gereken bir alan var. Bunu da yapacağız."

"Trafiğin akacağını garanti ediyorum, 'Katlanılabilir trafik' olacak"

Trafik sorununa da değinen Yıldırım, "Öncelikle trafik akacak. Bunu garanti ediyorum. Belki saatte 80 kilometre hızla gidilemeyecek ama 20 kilometre hızla, dur – kalk yapmadan gidilecek. Buna katlanılabilir trafik diyoruz ve var olan trafik sorununu katlanılabilir hale getirmeye gözüm kesiyor. Bunu sağlamak için de toplu ulaşımda kalite artacak. İnsanları araçlarından indirip toplu taşımayı tercih ettirmenin yolu bu. Ayrıca raylı ulaşım sisteminin payını ise yüzde 18’den 48’e çıkartacağız" diye konuştu.