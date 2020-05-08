Ortaya çıktığı söylenmişti! Kim Jong-un ile ilgili yeni iddia

Dünya koronavirüs mücadelesini sürdürürken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bir anda ortadan kaybolması uluslararası medyanın gündemine oturmuştu.

Kim’in kalp ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakımda olduğundan, felç geçirip ayağa bile kalkamadığına kadar birçok iddia ortaya atılırken, öldüğünü düşünenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

Bu spekülasyonların ardından Kuzey Kore lideri 1 Mayıs’ta ortaya çıktı. Bir fabrikanın açılışında yer alan Kim’in fotoğraflarının yayınlamasıyla ‘ölmedim, buradayım’ mesajı verildi. Ancak bu mesajdan tatmin olmayanların sayısı da bir hayli fazla.

Füze denemesinde görüldü

Kim Jong-un’un dublör kullandığı iddiaları sık sık dile getirilse de, son fotoğrafların gerçekliğine inanmayanlar 2017’de kaydedilen bir görüntüyü işaret etti. Söz konusu videoda Kim, bir füze denemesi sırasında saç tıraşına kadar kendisine benzeyen iki kişiyle konuşurken görülüyor.

Videoyu görenler iki kişinin Kim’in dublör kullandığının kanıtı olduğunu, 1 Mayıs’ta paylaşılan fotoğrafların da dublörlere ait olduğunu savundu.

Kim Jong-un’un olası suikast girişimlerine karşı dublör kullandığı öne sürülüyor.