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Ortaya çıktı! İşte Erdoğan'ın yırtıp attığı o mektup

ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yırtıp attığı mektup FOX Newa muhabiri tarafından paylaşıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:29
Ortaya çıktı! İşte Erdoğan'ın yırtıp attığı o mektup

Beyaz Saray antetli kağıdına yazılı ve Trump'ın ıslak imzası olan mektubu, ABD'de kendisine en yakın medya organı olan Fox Tv sunucularından Trish Regan paylaştı.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı “Şahin Cilo”, asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a “General Mazlum Kobani” diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önerdi.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:29
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • HaenatHaenat4 dk önce
    Yırtıp atmayacaksın gerekli cevabı icraat olarak vereceksin. Örneğin abd heyetini sınır dışı edeceksin, incirliği kapatacaksın v.s
  • SlmSlm7 dk önce
    Şerefsiz Trumpet.

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