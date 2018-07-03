Ortapedik yastık nasıl seçilmelidir?

Uyku ve uyku kalitesi söz konusu olduğunda, birçok faktör kişiyi etkileyebilir. Beslenme, hayat tarzı, çeşitli hastalıklar, stres ve çevresel faktörler, uyku kalitesi ve süresi üzerinden belirleyici rol üstlenir. Omurganın ideal bir pozisyon alabilmesi ve ağrı vb. şikayetlerin önlenebilmesi için ortopedik ürünlerin kullanılması şikayetlerin azaltılmasını sağlar.

Fıtık, boyun düzleşmesi vb. fiziki koşullarda, kullanılan yastık ve yatak seçimi, omurgaya binen yükü etkilediğinden son derece önemlidir. Ancak sadece duruş bozukluğundan şikayetçi olanlar için değil, sağlıklı kişiler için de uyku ekipmanlarının ‘’kişinin ihtiyaçlarına’’ göre bilinçli olarak seçilmesi gerekir.

ORTAPEDİK YASTIK SEÇİMİ NASIL YAPILMALIDIR?

Omurga S şeklinde bir yapıya sahiptir. Omurganın en kavisli kısmı ise boyun bölgesinde yer alır. Ortopedik yastıklar, boynun anatomik yapısı göz önünde bulundurularak üretilmiş yastıklardır. Boynun kavisli yapısına uygun bir şekilde tasarlanan bu yastıklar, sıradan yastıklardan farklı olarak omurgayı birçok noktadan destekler.

Visco gibi ‘’hafızalı sünger’’ teknolojisini kullanan yastıklar ise vücut sıcaklığı ve ağırlığı ile yumuşar ve boynun şeklini alır. Ortopedik yastıklar, boyunun arka kısmındaki boşlukları tüm yönlerden doldurara,k omurgayı düz bir şekle sokar. Boynun çok fazla arkaya ve yanlara gitmesini önler, omurganın doğal şeklini muhafaza ederek şikayetleri azaltır.

Doğal boyun kavisine sahip, kronik rahatsızlıkları olamayan sağlıklı kişilerin ortopedik yastık kullanmasına gerek duyulmaz. Ancak yastık seçiminde çok sert veya çok yumuşak yastıklardan kaçınılması, omurga ve uyku sağlığı açısından önem taşır.

Yüksek yoğunluklu süngerden üretilen Visco yastıklar, ortopedik yastıklar arasında en çok tercih edilen teknolojilerden biridir. Kullanıldıkça omurgaya göre şeklini alan bu yastıklar, uykudaki istenmeyen hareketleri azaltır, kafa ve boyun bölgesini destekleyerek şikayetlerin giderilmesini sağlar.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.