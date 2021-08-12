Öğrenciler ortaokul ve liselerin ne zaman açılacak, Eylül ayında açılacak mı? Sorularının cevabını sorgulamakta. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir yüz yüze eğitime ara verilen ortaokul ve liselerde bu yıl yüz yüze eğitim beklentisi öğrencileri heyecanlandırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı “Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.” Açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı okulların, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitimle açılacağını duyurdu.