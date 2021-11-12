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Gündem Ortaokul öğretmeninden rezillik! Tepki yağıyor
Gündem

Ortaokul öğretmeninden rezillik! Tepki yağıyor

Gaziantep'te bir okulda 10 Kasım töreni dolayısıyla kürsüye çıkan öğretmen, okuduğu şiirle 'çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam' gibi İslami kavramları 'gericilik' olarak göstermeye çalıştı. Öğretmenin rezil videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:20:00 - 2021-11-12 12:30:01

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu.

Okunan şiirtle "Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak gösterilmeye çalışıldı.

İslam'a nefret kustu

Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor.

İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Şiirin ilgili bölümleri şöyle:

Özlediyseniz fesi peçeyi

Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

Hâlâ medet umuyorsanız

Şıhtan şeyhten dervişten

Şifa buluyorsanız

Muskadan üfürükçüden

...

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

Kara çarşafa girsin diyorsanız

Yobazın gazabından ürkerek

...

Hâlâ önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

MEB soruşturma açacak mı?

Rezil görüntüler sonrası Milli Eğitim Bakanlığının sözde öğretmen hakkında soruşturma açıp açmayacağı ise merak ediliyor.

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Yorumlar

Selçuklu

Ya devlet sustursun bu köpekleri yada susturan olur. Sonra provakasyon vs demeyin. Dini değerlere küfredenlerin sonu ...dur..
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Mesut Bakışlı

İyiki hesap günü var. Alah azze ve celle eksik noksan yaratmaktan münezzehtir. Bu kadını çetin bir hesap bekliyor keşke bilseydi.
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