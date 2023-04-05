Ortaokul öğrencilerinden büyük başarı! Turptan elektrik ürettiler

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri, turptan elektrik üretmeyi başardı. Öğrencilerin projesinin yenilenebilir enerji kaynakları dalında yarışacağı öğrenildi.

"Kadirli turpu" olarak marka tescili bulunan turpu ile meşhur ilçede özel bir okulun ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle bu üründen elektrik üretmeyi başardı. Fen Bilimleri öğretmeni Abdullah Tabur ve ortaokul öğrencileri Oğuz Kağan Mortaş, Duru Kesik ve Elif Özil'in bu projesi Tubitak'ın yenilenebilir enerji kaynakları dalında yarışmaya katılacağı belirtildi.

"Atılan turplar elektrik üretiminde kullanılabilir"

Öğrencilerine projelerinde destek veren Fen Bilimleri öğretmeni Abdullah Tabur "Ülkemizin turp ihtiyacının yüzde 70'i Kadirli'den karşılanıyor. Bu turpların bir kısmı yenmemekte ve boşa gitmektedir. Atılan bu turplar uygun şartlarda fermente edilirse turptaki bakteriler sayesinde metan gazı ve H2s ve az miktar karbon dioksit gazının çıkışı olduğunu görürüz ve bu gaz yakıt olarak ve elektrik üretiminde kullanılabilir" dedi.

"Projemiz doğa dostu bir projedir"

Ortaokul öğrencisi Elif Özil ise "Günümüzde güneş rüzgar gibi enerji kaynaklarının kullanımı giderek artmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda biogaz üretiminde kullanılan materyalleri ve kullanım alanlarını araştırdık. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biogaz, bitki ve hayvansal atıkların çeşitli bakteriler sayesinde havasız bir ortamda çürütülmesiyle ortaya metan ve karbondioksit gazını çıkarır. Bizim projemizde de turp atıklarını çürümeye bıraktık ve metan gazı oluşturduk. Kadirli'de 35 bin dönüm arazide turp ekimi yapılmaktadır. Projemiz ise doğa dostu bir projedir" şeklinde konuştu.

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"Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır"

Proje ortağı öğrencilerden Duru Kesik de, "Şu anda fosil yakıtlar çevre zararlı ve ulaşım maliyetli ve tükenme tehlikesi altındadır. Fakat bizim Kadirli'nin geçim kaynağı olan turpu çürümeye bırakıp çürüme işlemi gerçekleşince ortaya çıkan metan ve karbondioksit gazından elde ettiğimiz biogaz çevreye herhangi bir zararı olmayan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır" dedi.

Diğer bir öğrenci Oğuz Kağan Mortaj ise turpları birbirine seri düşünce yöntemi ile birbirine bağladıklarını ve enerji üretimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.