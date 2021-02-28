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Eğitim Ortaöğretim Başarı Puanı kalkıyor mu? OBP nedir?
Eğitim

Ortaöğretim Başarı Puanı kalkıyor mu? OBP nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı, YKS sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler için büyük öneme sahip. Birçok öğrenci OBP nedir, Ortaöğretim Başarı Puanı kalkıyor mu gibi soruların yanıtı aramaya başladı. 2021 YKS sınavında ortaöğretim başarı puanının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki, Ortaöğretim Başarı Puanı kalkıyor mu? OBP nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 21:49:00 -
Ortaöğretim Başarı Puanı kalkıyor mu? OBP nedir?

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek bir açıklamaya çevirdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı kaldırıldı mı?

YKS başvuruları alınmaya devam ederken birçok öğrenci Ortaöğretim Başarı Puanının kaldırılıp kaldırılmadığını sık sık araştırıyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte 4 Şubat 2021 günü başlayan YKS başvuru işlemleri 2 Mart 2021 tarihinde tamamlanacak. Sosyal medyada YKS sınavında Ortaöğretim Başarı Puanı kaldırıldı yönünde haberlerin yapılması üzerine birçok öğrenci arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından OBP’nin kalktığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

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