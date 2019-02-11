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Ortam dinlemesine "kapalı mikrofon" önlemi

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, sosyal medya veya web sitelerinde gezinirken sohbet esnasında konuşulan ögeyle ilgili içerikle karşılaşılmasının akıllı cihazlar tarafından kullanıcıların dinlenildiği şüphesini akla getirdiğini belirterek, "Bu durumun önüne geçmek için akıllı cihazlara yüklenen uygulamaların kamera ve mikrofon erişimlerinin kapatılması gerekiyor." dedi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Ortam dinlemesine "kapalı mikrofon" önlemi

Atalay, AA muhabirine, akıllı cep telefonlarının ortamda konuşulanları düzenli olarak dinlediğine ilişkin çeşitli iddiaların olduğunu anımsatarak, söz konusu uygulamanın hedefli reklam oluşturma amacıyla yapıldığı yorumlarının bulunduğunu söyledi.

Kişilerin sohbet ortamlarında yaptıkları konuşmalara ilişkin reklamların, sosyal medya hesaplarına gelmesi üzerine "Biri bizi dinliyor" iddialarının gündeme geldiğine dikkati çeken Atalay, "Bazı mobil uygulamaların kullanıcı sözleşmelerinde 'ortamdan ses kaydı yapabileceği'ne ilişkin ifadeler bulunuyor. Bu konunun yasal olup olmadığına ilişkin çeşitli görüşler ve iddialar var." diye konuştu.

Şirketlerin, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmak amacıyla web sitelerinde ve uygulamalarda etkinliğe katkıda bulunmak için giderek daha gelişmiş teknoloji kullandıklarına dikkati çeken Atalay, "Sosyal medyada gezinirken veya web sitesine bakarken, arkadaşınızla konuştuğunuz ögenin reklamını karşınızda bulunuyorsunuz. Bu durum mikrofonları açık olan akıllı cihazlar tarafından dinlenildiği şüphesini akla getiriyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun önüne geçmek için akıllı cihazlara yüklenen uygulamaların kamera ve mikrofon erişimlerinin kapatılması gerektiğini vurgulayan Atalay, söz konusu cihazlarda kamera ve mikrofon erişimlerinin devre dışı bırakılmasıyla casus yazılımlar gibi zararlı yazılımlara karşı da belirli ölçüde korunmanın sağlanabileceğini bildirdi.

Atalay, yaşamı kolaylaştıran teknolojinin, aynı zamanda insan hayatını kabusa çevirebileceği uyarısında bulunarak, burada yerliliğin öneminin ortaya çıktığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
  1. Ahmet Hamdi Atalay
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