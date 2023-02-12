Ortalık savaş alanı gibi! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Asrın felaketinde binlerce bina yerle bir oldu. Arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandığı binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
yeniakit.com.tr
Türkiye 1 hafta önce Kahramanmaraş merkezli 10 ilde "Asrın felaketi"ni yaşadı. Devlet bütün kurumlarıyla ilk andan itibaren bölge halklarının yardımına koştu. Milyonlarca vatandaş da depremzedelere yardım edebilmek için seferber oldu.
Bölgedeki son çalışmaları yeniakit.com.tr'den Ahmet Can Karahasanoğlu görüntüledi.
Arama kurtarma faaliyetlerinin son bulduğu binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği görüldü.
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