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Gündem Ortalık savaş alanı gibi! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Gündem

Ortalık savaş alanı gibi! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Asrın felaketinde binlerce bina yerle bir oldu. Arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandığı binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 11:42:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türkiye 1 hafta önce Kahramanmaraş merkezli 10 ilde "Asrın felaketi"ni yaşadı. Devlet bütün kurumlarıyla ilk andan itibaren bölge halklarının yardımına koştu. Milyonlarca vatandaş da depremzedelere yardım edebilmek için seferber oldu.

Bölgedeki son çalışmaları yeniakit.com.tr'den Ahmet Can Karahasanoğlu görüntüledi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin son bulduğu binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

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