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Dünya Ortalık kızışıyor! Beyaz Saray'dan tehdit: Hesabı sorulacak
Dünya

Ortalık kızışıyor! Beyaz Saray'dan tehdit: Hesabı sorulacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 00:19:00 -
Ortalık kızışıyor! Beyaz Saray'dan tehdit: Hesabı sorulacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalar yaptı.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." dedi.

"Stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır"

Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu

Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı.

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