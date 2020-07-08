Ortalık karışacak! Hindistan 25 sivili öldürdü

Bangladeş’te insan hakları kuruluşu Odhikar, Hindistan sınır bölgesinde bu yıl içerisinde 25 Bangladeşli sivilin Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF) tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Bangladeş- Hindistan ülke sınırlarında BSF tarafından Bangladeşli sivillerin öldürülmesi zaman zaman dünya gündemini oluşturuyor. Çin- Hindistan arasında Ladakh sınırında gerginlik yaşanan Hint askerler Bangladeş'in sınır bölgesindeki sivilleri hedef alıyor. İki ülkenin sınır politikasına göre, sınır bölgesinde şüpheli birilerini görünce bile doğrudan ateş etmemesi gerekirken, Hint askerleri bazen Bangladeş sınırına girerek sivil vatandaşların evlerine baskın düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Bangladeşli bir kızı öldürerek sınırda bulunan tellere asan BSF'in bir üyesi, 19 Nisan tarihinde, Bangladeş sınırına girerek, babasına yardım etmek için tarlada çalışan bir ortaokul öğrencisini öldürmüştü. Shimon Roy adlı öğrencinin ölümünden sonra iki ülke arasında diplomatik gerginlikler yaşanırken, insan haklarıyla uğraşan Odhikar isimli bir kurum iki ülkenin sınır bölgesinde gelişen olayların takibine başladı. Odhikar'ın çalışmalar sonrasında Ocak-Haziran ayları arasında toplam 6 ayda 25 Bangladeşli sivil vatandaşı sınır bölgesinde BSF tarafından öldürüldüğünü açıklarken, bu süreçte 17 Bangladeşli vatandaşın yaralandığı da belirtildi.