Ukrayna, Rusya’nın kitlesel insansız hava aracı saldırıları gibi en kötü senaryoya hazırlanmak ve önleme füzelerinin üretimini kat kat artırmak zorunda.

Bu açıklama Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından gazetecilerin sorularına yanıt verirken yapıldı.

Rusya’nın, geçen yıldan beri günde bin adet insansız hava aracı üretme seviyesine ulaşmayı planladığını ancak henüz bu hedefe ulaşamadığını belirten Zelenskiy “Ortalama günlük sayıları yaklaşık 250 idi. Şimdi ise yaklaşık 350 görüyorum; bu onların gerçek kapasitesi. Ancak en kötü senaryoya da hazırlıklı olmalıyız.” diye belirtti.

“Şahed” için iki önleyici

Zelenskiy, saldırı sayısında bir artış olması durumunda Ukrayna’nın proaktif davranması gerektiğini vurgulayarak “Eğer Ruslar örneğin bin insansız hava aracı kullanabiliyorsa, o zaman bizim de bir Şahed’e karşılık en az iki önleme aracımız olmalı.” dedi.

Ukrayna halihazırda günde bin adet füze önleme sistemi üretiyor.

Cumhurbaşkanı, Ukrayna’nın füze önleme sistemleri üretiminin günde yaklaşık bin adede ulaştığını ancak bunun tehditleri tamamen karşılamak için henüz yeterli olmadığını bildirdi.

Aynı zamanda, halihazırda eğitimli operatörlerden daha fazla önleme aracı mevcut.

Eksiklik ekipman eksikliğinden değil, mobil ekip eksikliğinden kaynaklanıyor.

Zelenskiy’e göre, şu anki en önemli zorluk üretim değil, insan kaynaklarını ölçeklendirmek.

Cumhurbaşkanı bu durumu “Önleme araçlarının sayısı zaten operatörlerimizin sayısını aştı. Şimdi bu grup, önleme aracı ve ilgili mobil birimlerin sayısına yetişmemiz gerekiyor.” diye açıkladı.

Sözkonusu görevin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sirskiy tarafından iyi bilindiğini ve Savunma Bakanlığı’nın yeni bakanı Mihail Fedorov’a verildiğini de sözlerine ekledi.

Ortaklığa ve kendi üretimimize odaklanın.

Zelenskiy, kapasite geliştirme çalışmalarının özellikle Ukrayna savunma sanayinin finansmanını öngören ikili ortaklık anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştiğini açıkladı.