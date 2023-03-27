Ortalık çok fena karışacak! Ahmet Hakan da o topa girdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, piyanist Fazıl Say'ın, cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

Hakan, isim vermeden Fazıl Say'a göndermede bulunduğu yazısında, "'Halkın umudu' diyerek sadece kendisi gibi düşünenleri halktan sayan sanatçı yaklaşımını çok yadırgıyorum. Sorry" dedi.

Hakan, şunları kaydetti:

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"Bir sanatçı, Muharrem İnce’ye fırça atıyor. 'Halkın umudunu boşa çıkarmaya ne hakkın var? Tam kazanmaya bu kadar yaklaşmışken sen halkın umudunu boşa çıkarmaya çalışıyorsun' falan türü paylaşımlar yaparak atıyor fırçasını sanatçımız.

Sanatçının politikada bu denli taraf olmasına, kendine göre bir yol tutturan siyasetçiye fırça atmasına falan bir şey demeyeceğim.

Ben sadece 'halkın umudu' konusunda bir şey söyleyeceğim: Yekpare bir halk yok.

Halkın bir kesiminin umudu Kılıçdaroğlu’nun kazanması. Halkın bir başka kesiminin umudu ise Erdoğan’ın yeniden seçilmesi.

'Halkın umudu' diyerek sadece kendisi gibi düşünenleri halktan sayan sanatçı yaklaşımını çok yadırgıyorum. Sorry."