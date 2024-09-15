  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Gündem Ortalığı karıştıran Uğur Dündar'a bakanlıktan cevap!
Gündem

Ortalığı karıştıran Uğur Dündar'a bakanlıktan cevap!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 00:58:00 -
Ortalığı karıştıran Uğur Dündar'a bakanlıktan cevap!

ABD'de satılan doktor reçeteli bir gıda takviyesini, bürokratik geciktirmeler nedeniyle yaklaşık bir aydır İstanbul Havalimanı Gümrügü'nden çekemediğinden dert yanan Uğur Dündar'a Ticaret Bakanlığı'ndan cevap verildi. İşte olayın aslı.

Gümrük mevzuatlarından bihaber sosyal medya hesabından Ticaret Bakanlığı'nı hedef alan gazeteci Uğur Dündar'a Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan'dan cevap geldi.

Sadece ABD'de satılan doktor reçeteli bir gıda takviyesini, bürokratik geciktirmeler nedeniyle yaklaşık bir aydır İstanbul Havalimanı Gümrügü'nden çekemediğini iddia eden Uğur Dündar sosyal medya hesabından, "Allah muhafaza hayati önemde bir ilâç olsa, şimdi ölmüştük!.. Gümrüklerden sorumlu Ticaret Bakanı Sn. Prof. Dr. Ömer Bolat'a duyurulur..." ifadelerini kullandı.

"BU GÜNE KADAR YAPILMIŞ BAŞVURUNUZ BULUNMAMAKTADIR"

Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaygara koparan Dündar'a "Sayın Uğur Dündar, Bu akşam sosyal medya üzerinden yaptığınız paylaşımla ilgili incelememizin sonucunda, bundan 11 gün önce, 3 Eylül 2024 tarihinde ABD’den Fedex hızlı kargo ile isminize İstanbul havalimanına gelen ve gıda takviyesi cinsi olduğu anlaşılan eşyanın 100 USD değerinde olması ve gümrük mevzuatı hükümleri sebebiyle 30 Avro limiti üzerinde olduğundan hızlı kargo kapsamında işleme alınmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Hızlı kargo şirketleriyle gelen belirli şartları taşıyan eşyaya basitleştirilmiş gümrük prosedürleri uygulanmakta, 30 avronun altında olanların işlemleri kargo şirketi yetkililerince yapılarak, doğrudan alıcının adresine gönderilmektedir. 30 Avronun üzerindeki eşya ile ilgili olarak ise eşya sahibinin ya da onun adına hareket eden birisinin gümrük idaresine eşya ile ilgili müracaatı/beyanı gerekmektedir. Eşyayı getiren kargo firmasının sizi bilgilendirmesi gerekirdi. Adınıza geldiğini ifade ettiğiniz gıda takviyesi konusunda gümrük idaresine bu güne kadar yapılmış bir başvuru bulunmamaktadır. Yapıldığı takdirde işlem, mevzuat hükümleri uyarınca hemen sonuçlandırılır. Ayrıca mevzuat hükümleri uyarınca kitap ve ilaç ürünlerinin yurtdışından ülkemize getirilmesinde ise 1500 Avro’ya kadar hızlı kargo işlemi uygulanarak eşya dış ticaret mevzuatına tabi tutulmaksızın alıcısına teslim edilmektedir. Bilginize sunarız." açıklamasında bulundu.

Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?
Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gündem

Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Cem Küçük’ten Türkiye’yi ayağa kaldıracak "Uğur Dündar" iddiası! Bunu yaptı! Hepsi ortaya çıkacak
Cem Küçük’ten Türkiye’yi ayağa kaldıracak “Uğur Dündar” iddiası! Bunu yaptı! Hepsi ortaya çıkacak

Medya

Cem Küçük’ten Türkiye’yi ayağa kaldıracak “Uğur Dündar” iddiası! Bunu yaptı! Hepsi ortaya çıkacak

Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner! Konu, Sınav öncesi Cami'de dua etmek olunca Ece Üner! İkiyüzlüsünüz.
Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner! Konu, Sınav öncesi Cami'de dua etmek olunca Ece Üner! İkiyüzlüsünüz.

Gündem

Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner! Konu, Sınav öncesi Cami'de dua etmek olunca Ece Üner! İkiyüzlüsünüz.

Akıllara Uğur Dündar’ın rezillikleri geldi! Kemalist İlber Ortaylı'dan iğrenç itiraf
Akıllara Uğur Dündar’ın rezillikleri geldi! Kemalist İlber Ortaylı'dan iğrenç itiraf

Gündem

Akıllara Uğur Dündar’ın rezillikleri geldi! Kemalist İlber Ortaylı'dan iğrenç itiraf

Uğur Dündar Erdoğan'a desteğini ilan etti: Hadi oradan, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var
Uğur Dündar Erdoğan'a desteğini ilan etti: Hadi oradan, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Gündem

Uğur Dündar Erdoğan'a desteğini ilan etti: Hadi oradan, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Uğur Dündar iddia etti! MSB cevap verdi… S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır.
Uğur Dündar iddia etti! MSB cevap verdi… S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır.

Gündem

Uğur Dündar iddia etti! MSB cevap verdi… S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır.

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Bu adamı bildim bileli devlete millete düşman kim bunlar nerden geldiler bizim ülkemize yahu.

Pabucumuzun CAKMA Arastirmacisi CAKMA gazetecisinin CAHILLUGI

ARASTIRMAMIS, DEDIKODU YAPMUS
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23