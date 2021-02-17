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Dünya Ortalığı karıştıran iddia: Kuzey Kore, Pfizer'i hack'ledi!
Dünya

Ortalığı karıştıran iddia: Kuzey Kore, Pfizer'i hack'ledi!

Kuzey Kore, koronavirüs aşısı ve teknolojisi hakkında bilgi edinmek için dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Pfizer’i hack’ledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 23:15:00 - 2021-02-17 23:42:23
Ortalığı karıştıran iddia: Kuzey Kore, Pfizer'i hack'ledi!

Kuzey Kore’nin, koronavirüs aşısı bilgilerini çalmak için Pfizer’i hack’lediği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Güney Kore tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kuzey Kore aşı verilerini çalmak için Pfizer sunucularını hack’lemeye çalıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı yetkililerine göre Kuzey Kore, Pfizer’in dünyayı saran koronavirüs karşı bulunan aşının verilerini ele geçirmek için siber saldırıda bulundu.

Kuzey Kore daha önce de siber saldırıda bulundu

Kuzey Kore’nin daha önce de koronavirüs aşısı üretmek için verileri hack’lediği söyleniyor. Yeni bir aşı üretmek için verileri çalan Kuzey Kore Google tarafından da suçlanmıştı. Google Kasım ayında Kuzey Koreli ve Rus hacker’lerin Pfizer ve BioNTech başta olmak üzere yedi şirkete daha saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Uzun süredir ülkesinde vaka olmadığı bilinen Kim Jong Un, Çin ile sınırlarını kapatmıştı.

Güney Kore’nin siber saldırı iddialarına cevap vermeyen Kuzey Kore, vakanın olmamasına rağmen aşı satın alacağını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler destekli Covax girişiminden yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford aşısı almayı planlıyor. Fakat ödemeleri nasıl yapacağını ise belirtmedi.

Dünya Sağlık Örgütü de acil durumlar için AstraZeneca-Oxford COVID-19 aşısının iki çeşidini onayladığını duyurdu. DSÖ, aşıların 18 yaş ve üstü kişiler için güvenli olduğunu ve orta-düşük gelirli ülkelerin hedeflendiği Covax aşı girişimi ile dağıtılacağını belirtti.

Kuzey Kore’nin aşı dışında da hırsızlık yaptığı iddia edildi

Kuzey Kore sadece aşıları çalmakla suçlanmıyor. Ortaya çıkan son rapora göre BM, Kuzey Koreli hackerların 300 milyon dolar çaldığını ileri sürüyor. BM’nin gizli raporuna göre, Kuzey Koreli hacker’lar nükleer silah borçlarını ödemek için 300 milyon dolardan fazla para çalmış olabilir.

Birleşmiş Milletler’e bağlı bir ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Kasım 2019-2020 arasında değerli sanal varlıkları çaldığını iddia etti. Kuzey Kore, nükleer programları için yurt dışından teknoloji almaya devam ederken, hackerları aracı olarak kullanmakla suçlanıyor.

 

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