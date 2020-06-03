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Medya

Ortalığı karıştıracak sözler! Hıncal Uluç Ahmet Hakan'ı yerden yere vurdu

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında “arkadaşım” dediği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:16:00 - 2020-06-03 10:22:23
Ortalığı karıştıracak sözler! Hıncal Uluç Ahmet Hakan'ı yerden yere vurdu

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşesinde Ahmet Hakan'ın Genel Yayın Yönetmeni olduktan sonra çalakalem yazmaya başladığını savundu.

Uluç, Hakan’ın hedef aldığı kişiler ve kullandığı ifadelerde de “ipin ucunu kaçırdığını” belirtti.

Ahmet Hakan’ın, tiraj düşüşü yaşandığını iddia edenleri “yalancılıkla” suçlayıp, Hürriyet’in pandemi sürecinde yükselişe geçtiğini savunduğu yazısını eleştiren Uluç, “Tesadüfe bakar mısınız? Pandemi dönemi, aynı zamanda Ahmet Hakan dönemi.. Anladınız değil mi? Ahmet Hakan'ın Hürriyet'ine karşı bir kampanya başlamış.. Nerde? Kim, belli değil. Yazısında yok. "Hürriyet düşsün, bitsin, tükensin" diye bekleyenler çıkmış.. Onlar kim, belli değil ama avuçlarını yalamışlar.. En sonunda "Kalleşçe yalanlara, palavralara, uydurmalara başvurmuşlar. Neymiş bu alçakça yalan.. ‘Hürriyet kağıttan vazgeçecek küçülecekmiş..’ Nerdeymiş bu kampanya?. Avuçlarını yalayacaklar kimlermiş?. Belli değil… Ahmet Hakan, yel değirmenlerine saldırıyor sanki.. Hayaleti kendi yaratmış, kendi sövüyor, gibi..” dedi.

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