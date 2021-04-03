Ortalığı karıştıracak iddia: CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollü kaza yaptı

Taciz, tecavüz ve ihale kıyaklarıyla gündeme gelen CHP'nin ismi yeni bir skandalla anılıyor. Geçtiğimiz aylarda işçi grevleriyle çöplüğe dönen Maltepe'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kaza yaptığı iddia edildi. Kılıç'ın otomobiline çarptığını öne süren kadın, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini belirtti.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken bir kadının aracına çarptığı iddia edildi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç olay yerinden kaçtı

Kılıç'ın kazadan sonra Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ın getirdiği Maltepe Belediyesi'ne ait bir başka araçla alkollü bir şekilde yine aracı kendisi kullanarak olay yerinden kaçtı.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'in de kaza sırasında Ali Kılıç'la birlikte araç içinde olduğu bildirildi. Canan Döner'in CHP İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Özel Kalem Müdürü Umut Polat

Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'ın, kazazede kadınla pazarlık yaptığına yönelik video internet sitelerine düştü.

Nazım Ender Arslan

"Para verelim susun diyorlar"

Kazazede kadın söz konusu videoda, "Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar "para verelim, rüşvet verelim" diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen" şeklinde konuştu.

Kazazede kadın

Maltepe Belediyesi'nden açıklama

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu, kazanın geçtiğimiz yıl yaşandığı ve kazanın bir personelin ihmali yüzünden gerçekleştiği iddia edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" denildi.



Açıklamada, "Basın ve yayın müdürlüğümüzde görevli olan N.E.A adlı personelimizin ihmali sonucu gerçekleşen trafik kazası geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş olup yakın zamanla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli olan N.E.A adlı personelimiz, toplantının ardından belediye başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir.

Seyir hali sırasında dikkatsizliğinin neden olduğu kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur" ifadeleri yer aldı.