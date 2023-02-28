Ortalığı kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

Konya'da eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu kadın terörist tutuklandı.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu, Konya'da eylem hazırlığındayken 23 Şubat'ta yakalanan "XWEZA LİLAW" kod adlı terörist Gülda Bebek, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın terörist, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kadın teröristle irtibatlı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kadın teröristin 6 ay önce Konya'ya gittiğibelirlenmişti

Hakkında PKK/KCK içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "XWEZA LİLAW" kod adlı Gülda Bebek'in Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edilmişti. Bebek, 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Örgüt mensubunun saklandığı adresteki aramada, 9 mm tabanca ve silaha ait 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve buna bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirilmişti.

Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubunun, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'deki terör saldırısı benzeri bir eylem düzenleme amacında olduğu belirlenmiş, kadın terörist ile irtibatlı olduğu şüphesiyle 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Örgüt üyesi Gülda Bebek'in, Konya'ya 6 ay önce geldiği, bu süreçte tanıştığı, hakkında yakalama kararı olan ve 7 suçtan aranan firari M.B.O'ya (33) ailesinden kaçtığını, bu nedenle farklı isimler kullandığını söylediği öğrenilmişti. Ayrıca kadın teröristin bombalı eylemde kullanacağı düzenek ile 9 mm tabancanın, saklandığı hücre evindeki kombinin içinde ele geçirildiği belirtilmişti.