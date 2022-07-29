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Gündem Ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Bu çocuklar terörist mi?
Gündem

Ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Bu çocuklar terörist mi?

İstanbul'da bir bakkal dükkandan çikolata çaldıklarını iddia ettiği iki kız çocuğunu alıkoyarak Türk bayrağı önünde fotoğraflarını çekip sosyal medyadan afişe etti. Görüntünün yayılması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 10:20:00 -
Ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Bu çocuklar terörist mi?

Facebook’ta ‘Bakkalına Sahip Çık’ adlı grupta paylaşılan bir fotoğraf Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Fotoğrafta, masaya konulmuş birkaç çikolata ve içeceğin arkasında iki kız çocuğu bulunuyor. Çocukların arkasındaki duvara da Türk bayrağı asılmış. Paylaşımı yapan bakkal fotoğrafın üzerine de “İstanbul/Bahçelievler, bu hırsızlara dikkat edin” diye not düşmüş. Gelen tepkiler üzerine sayfadan fotoğraf kaldırıldı ancak grup üyeleri arasında tartışma doğdu.

Çocuklar terörist mi?

Gruptaki bazı bakkallar çocukların bu şekilde afişe edilmesini doğru bulmazken bazıları da bu tür paylaşımların caydırıcı olduğu görüşünü savundu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da fotoğrafa olan tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar reşit olmayan çocukların alıkonulduğunu ve fotoğrafla afişe edildiğini belirterek paylaşımı yapan kişinin suç işlediğini belirtti. Kimi kullanıcılar da çocuklara terörist muamelesi yapıldığını öne sürdü.

Soruşturma açılmalı

Avukat Çağrı Ayhan Şenel de bu durumun suç oluşturduğu görüşünde. Şenel, “Bu bakkal, çocukları suçüstü yakalamışsa hemen kolluk kuvvetlerine haber vermeliydi. Gelen ekiplere de elindeki kamera kayıtlarını iletmeliydi. Ancak çocukları bir duvarın önüne koyup fotoğraflaması ve bunu yayması hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na hem de Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırıdır. Ayrıca çocukların kimlik ve kişiliklerinin bu şekilde deşifre edilmesi psikolojik olarak ciddi zararlara yol açabilir. Kanaatimce hakkında soruşturma açılmalıdır” dedi.

Kaynak: Posta

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Yorumlar

YAZIKLAR OLSUN ANLAYIŞINIZA

Profosyenel hırsız olmuş lar bunları mesleslektaşlarına duyurmak hırsızı tanıtmak nereden suç olmuş hem aslında bütün hırsızlığı meslek edinmişlerin resmleri kamuoyunda paylaşacaksın ha hırsız ha terörist ne fark eder insanın biri canına biri malına kast ediyor biri öldürüp yok ediyor diğeri elli altmış senelik emeğini bir gecede yok ediyor neden ülkede bu kadar hırsız çoğaldı ki ses çıkarılmadığı takdirde yarın bunların yaşlarından çok emniyette dosyaları olacak öylemi daha iyi

Göksel Polat

Çocukları aileleri kötü göstermek için büyük çaba sarf eden örgütlere bağlı bir grup var adnan oktar cılar gibi araştırılmalı bu örgütlerin gizli kolları bulunuyor araştırmacı gazetecilere büyük görev düşüyor
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