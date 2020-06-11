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Yerel

Ortaköy'deki kazıdan tarih çıktı

Ortaköy’de yapılan kazı çalışmaları sırasında tarihi kalıntılar bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:47:00 -
Ortaköy'deki kazıdan tarih çıktı

Beşiktaş Ortaköy Kumpirciler Sokağı’nın hemen arkasında atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışması yapan İSKİ ekipleri, tarihi kalıntılara rastladı.

Bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. İncelemelerin arından tarihi kalıntılar hakkında tespit yapılacağı ve devamında nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan çalışmaların durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.

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