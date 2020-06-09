  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı’ndaki dükkanların yıkımına başlandı

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı’nda dün akşam saatlerinde çöken yolun üstünde bulunan dükkanların yıkımına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:38:14 -
Ortaköy Kumpirciler Çarşısı’ndaki dükkanların yıkımına başlandı

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı’nda dün akşam saatlerinde çöken yolun üstünde bulunan dükkanların yıkımına başlandı.



Dün akşam saat 23.10 sıralarında Ortaköy’de bulunan ve Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen sokakta yol üzerinde çökme yaşanmış, caddedeki dükkanlar kullanılamaz hale gelmişti. Çökmenin meydana geldiği anda yol üzerinde olan bir vatandaş da hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından sabah saatlerinden itibaren ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu sokak üzerinde bulunan dükkanların yıkımına karar verildi.



Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen sokaktaki dükkanların yıkımına, içerisindeki malzeme ve araç gereçlerin boşaltılmasının ardından başlandı. Yıkım çalışmasının ilerleyen saatlerde sona ereceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı