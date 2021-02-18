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Gündem Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz
Gündem

Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası başta Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti'den yapılan açıklamalardan sonra, kendileriyle görüşmeleri askıya aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 00:14:00 -
Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz

Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Pençe Kartal - 2 operasyonunun siyassetteki etkileri devam ediyor.

Özellikle teröristlerin yaklaşık 6 yıldır rehin tuttukları asker, polis ve sivil 13 Türk vatandaşını şehit etmeleri sonrası, İYİ Parti'de genel başkan Meral Akşener ve milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı sert açıklamalar, terör sevici HDP'yi rahatsız etti.

"İYİ Parti ile görüşmeyi düşünmüyoruz"

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Medya Haber TV'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası, Selahattin Demirtaş'a yönelik Meral Akşener ve İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'nun söylemleri nedeniyle, İYİ Parti ile görüşmeyi şu anda düşünmediklerini belirtti.

"Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz"

Pervin Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz İYİ Parti'den randevu talep edeceğimizi her zaman söyledik, 3 gün öncesine kadar. Niye? Meral Akşener'in HDP ve Selahattin Demirtaş'a dair çok ağır ithamları oldu. Bir muhalefet partisinin iktidar diliyle konuşmasını asla kabul etmeyiz. Meral Hanım'ın ne partimize ne de eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a yönelik terörist deme hakkına sahip olmadıklarını söyleyebilirim. O yüzden İYİ Parti ile yapacağımız görüşmenin bir gerçekliği yok."

 

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