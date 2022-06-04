Ortaklarını ikna et zina suç sayılsın

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Saadet Partisi’nin gazetesi Milli Gazete “Uyum yasaları sebebiyle AB’nin dayatmasına boyun eğildiği için” zinanın AK Parti tarafından serbest bırakıldığını iddia etse de gerçekler farklı. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 1926 yılında kabulüyle hukuk sisteminde yerini alan ‘zina’ suçu üç maddede tanımlandı. TCK 440’ıncı madde kadının zina suçunu tanımlayarak, “evli bir kadının evli veya değil, herhangi bir erkekle bir kez de olsa cinsel birliktelik kurmasını” suç sayıyordu. TCK 441’inci madde, “evli bir erkeğin, evli olmayan bir kadınla, evli olduğu eşiyle ortak ikametlerinde veya başka bir yerde karı-koca gibi yaşam sürmesini” zina suçu sayıyordu. TCK 442. madde ise evli olan ancak birlikte yaşamayan kadın ve erkeğin zina yapmasını suç olarak kabul ediyordu.

AYM kararı ile suç olmaktan çıktı

Anayasa Mahkemesi, 1996 yılında, TCK’nın 441’inci maddesini yani evli erkeğin zina suçunu iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal gerekçesi olarak; kadın ile erkeğin bu suçu işlemiş kabul edilme şartlarının farklılığını gösterdi. Zina konusu, 1998 yılında ise kadınlar yönünden Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldi. Mahkeme, 1996’daki kararla “erkeğin zina yapmasının suç olmaktan çıkmasına rağmen kadının cezalandırılmasının eşitsizlik olduğunu” savundu. Yüksek Mahkeme de bu görüşü kabul ederek TCK’nın kadının zina yapmasını tanımlayan 440. maddesini iptal etti. AYM, evli olan, ancak birlikte yaşamayan kadın ve erkeğin zina yapmasını suç olarak kabul eden TCK’nın 442’inci maddesini de iptal etti. Bu kararla, zina suç olmaktan tamamen çıktı.

AK Parti'nin çalışması

AK Parti iktidarında 2004 yılında yeni Türk Ceza Kanunu hazırlığına girişildi. Bu kapsamda, serbest olan zinanın suç kapsamına alınması da gündeme alındı. Bunun yanı sıra şapka takmama cezasının, harf kanunu kapsamındaki cezaların ve imamların hükümeti eleştiri cezası almasının önüne geçilmek istendi. Başörtülülerin eğitimini engelleyenlere ceza verilmesinin de TCK kapsamına alınması gündeme taşındı.

CHP VE şer cephesi zinayı savundu

Ancak muhalefet partisi CHP, “zinanın serbest bırakılması önergesi verilmesi halinde Meclis’i terk etme” tehdidinde bulundu. Zinayı serbest bırakan AYM’nin üyesi olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de karşı çıktı. AB ve ABD’den de zina tasarısıyla ilgili hükümete karşı sert açıklamalar geldi. Kartel medyası, cuntacı paşalar, gayri milli STK’lar AK Parti iktidarının zinayı suç kapsamına alacak kanun tasarısına yaylım ateşi başlatırken Saadet Partisi’nden bu tasarıya tek bir destek beyanı bile gelmedi. Ve kamuoyunun ağır baskısı altında, yeni iktidar olan AK Parti zinayı yeniden suç kapsamına almayı başaramadı ve hazırlanan yeni TCK’da serbest olarak devam etti. Yalnızca evlilik halinde zina boşanma sebebi sayıldı...

Saadet ve ittifakı buyursun

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Cengiz Ocakcı, şunları dile getirdi: “Cinsel sadakatsizlik adıyla yeniden gündeme getirilebilir bu mesele. AK Parti’nin 2004’te bu husustaki girişimi akamete uğratılmıştı. O dönem karşı çıkan CHP ile birlikte şu an ittifak yapan Saadet Partisi buyursun zina suçunu Meclis’e taşısın. Elbette Cumhur İttifakı da destek olacaktır. Mevcut sistemin zina dediği ile İslam’ın zina dediği şey aynı değildir. Bunlar zina suçu diyerek ikinci hanımıyla birliktelik kuran erkekleri cezalandırmaya çalışıyorlardı. Zinayı yasaklayan, birden fazla evliliğe cevaz veren İslam’ın tersine, zinaya dokunmayıp birden fazla evlilik kurulmasına ‘zina’ diyerek ceza veren sistem de yanlıştı. Buna da dikkat edilmeli.”

Tüm ahlâksızlıklar yasaklansın

Türkiye Aile Meclisi Platformu Başkanı Adem Çevik de şunları ifade etti: “Zinanın suç kapsamına alınmasına CHP karşı çıkmıştır. Müslüman bir ülkede zinanın serbest olması utanç vesikasıdır. Eğer derdimiz üzüm yemek ise, bağcı dövmek değil ise buyursun Saadet Partisi’nin parlamentodaki milletvekili, Millet İttifakı partilerinin imzasıyla zinanın suç olması için önerge versin. Milli Gazete’nin ‘toplum çürüyor’ diyerek işaret ettiği ahlaksızlığı, cinsiyetsizliği, ailesizliği savunan bütün faaliyetler de zina gibi yasak kapsamına alınmalıdır. Zina ve fuhuşa giden yolları da kapatmalıyız. Ahlaksızlığı savunan STK’lar kapatılmalı, toplumsal cinsiyet projeleri durdurulmalı, zina evleri kapatılmalı, şiddeti teşvik eden teşhircilik, içki, kumar, faiz ve fuhuş yasaklanmalıdır.”