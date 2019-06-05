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Ortak yayını kim yönetecek? Bahçeli isim verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını İçin adres olarak Didem Arslan'ı gösterdi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
Ortak yayını kim yönetecek? Bahçeli isim verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayına çıkmasıyla alakalı olarak, "İki aday televizyonda görüşme talebini belirterek bayram ardından bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bir yanda birikim, öbür yanda sonradan yıldızlaştırılan kişiler. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir" diye konuştu.

"Didem Arslan'ı işaret etti"

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na canlı yayın davetinde bulunan Didem Arslan'a da teşekkür eden Bahçeli, "İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun tüm televizyon idarecileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan önce çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:02
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem Imamoğlu
  5. Didem Arslan

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