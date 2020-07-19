Ortak olarak kurban kesenler et paylaşımını nasıl yapmalı?

Kurban paylaşımı nasıl yapılır? Götürür suretiyle paylatırılması ise cins ve vezin iletleri bulunduğundan dolayı caiz değildir. Zira göz kararıyla yapılan paylaşımdaki fazlalık faiz olur. Şu kadar var ki hisselere hayvanın sakatatları deri ve ayakları da bölüşülecek olursa tahmini taksim caiz olur.