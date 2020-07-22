Ortak olarak kesilen hayvanda aranan şartlar neler? Ortak kurbana kaç kişi girer?

Koyun ve keçi ancak bir kişi için kurban edilir. Değeri ne kadar yüksek olursa olsun, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa kesilemez. Deve ve sığır yedi kişiye kadar ortaklar arasında kurban edilebilir. Bir kişi kendi başına kesmek üzere aldığı sığır veya deveye sonradan altı veya daha az sayıda kişiyi ortak edebilir. Ancak bu mekruhtur. Fakir ise bu durumda hiç kimseyi ortak edemez. Çünkü onun satın aldığı kurbanlık artık adak gibidir.

Her ordağın kurbanlık sığır veya devenin en az yedide birine sahip olması gerekir. Yedide birinden daha az bir hisseye sahip olan kişinin kurbanı geçerli olmayacağı gibi diğer ortakların kurbanına da zarar verir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.