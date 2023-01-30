Ortak Mutabakat Metni'nde İstanbul Sözleşmesi yokken kürsüden vadedildi! SP'den itiraz sesi geldi

Yeniakit.com.tr

6'lı masa bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlediği toplantıda, Ortak Mutabakat Metni’ni kamuoyuyla paylaştı.

Masanın bir süredir tartışmaya neden olan konularından İstanbul Sözleşmesi, Mutabakat Metni'nde yer almadı ancak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, toplantının düzenlendiği salondaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönüleceğini vadetti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, T24'ün İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin sorusunu cevapladı. Saadetli Kaya, İP'li Özlale'nin İstanbul Sözleşmesi çıkışına, "Hangi çerçevede mutabık kaldığımız belli. Metinde ne yazıyorsa onda mutabıkız. Kadına karşı şiddete yönelik politikalarda mutabıkız ama topyekûn bir sözleşmeye, ‘evet’ ya da ‘hayır’ noktasında değiliz" diye cevap verdi.

'Söz uçar yazı kalır'

Özlale'nin açıklamasının şifahen yapılmış olabileceğini söyleyen Bülent Kaya, şöyle devam etti:

İnsanlar bazen şifahi olarak zihninin arkasındakileri söyleyebilir. Ama bu başka bir şey. Söz uçar yazı kalır diyoruz ya bu yazının anlamı o işte. Ben farklı yorumlamayayım, sen başka yorumlama diye. Bu tartışmanın, 2 bin 300 taahhüdün içerisinde olduğu bir mutabakatı gölgelemesini istemiyoruz. Sanırım kendi partisi, bu tarz toplantılarda ortak açıklama yapacak kişilerin kendi bireysel görüşünden ziyade ortak mutabakat hukukuna bağlı kalması gerektiğini söylemiştir.