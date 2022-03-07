Ortak mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi yer almayınca protesto edilmişlerdi! Akşener sözde kadın savunucularına göz kırptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" sebebi ile bir mesaj yayımladı.

İP'li Akşener, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ortak mutabakat metninde yer verilmeyen "İstanbul Sözleşmesi" nedeni ile tepkilerini üzerine çektikleri sözde kadın savunucularına göz kırptı.

Acılı annelere yine değinmedi!

Mesajına, "Kadınların sosyal hayatta, siyasi hayatta ve iş hayatında ilerlemesinin önünde engeller var; psikolojik engeller var, sosyolojik engeller var, ekonomik engeller var. Genç kadınların, bunlara aldırmadan 'ben yapabilirim, yapacağım, yaptım' demeleri lazım." ifadeleri ile başlayan Akşener, bir dizi "sorunu" aktarırken, Diyarbakır'da evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen annelere değinmedi.

Meral Akşener paylaşımında şunları söyledi:

Bugün ise bütün bu hak mücadelelerinin sonuçları olarak çok daha iyi durumda olmalıydık. Meclis'te seçme ve seçilme hakkının çok erken verildiği kadınlar olmamıza rağmen Türkiye'de, kadınların yeteri kadar temsil edilmediğini biliyoruz. İYİ Parti olarak, biz de bu konuda çok başarılı olduk diyemem. Öğrenerek yürüyen bir siyasi organizasyonuz. Bu defa 2018 seçimlerinde yaşadığımız sonuçları değerlendirdik ve kadına dair önce siyasi alanda iyimser ayrımcılığın ortaya konduğu, Meclis'te daha fazla İYİ Partili kadının temsil edileceği bir bakış açısını bu defa başaracağız.