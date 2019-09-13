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Ortak devriyede skandal paylaşım! YPG ile Türkiye'yi bir tuttular

Türkiye ile ABD, Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini dün gerçekleştirdi. Fırat’ın doğusundaki helikopter devriyesinin ardından Irak ve Suriye’de DEAŞ ile mücadele koalisyonunun ‘Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Operasyonu’nun resmi Twitter hesabından küstah bir paylaşım geldi.

13 Eylül 2019 Cuma 08:47
Ortak devriyede skandal paylaşım! YPG ile Türkiye'yi bir tuttular

ABD askeri ve Türk askerinin yer aldığı helikopter görüntüsünün altına, “ABD liderliğindeki koalisyon, NATO müttefiki Türkiye ile DEAŞ’ı yenmede ortağı SDG arasında çözüm bulmaya devam ediyor. Bugün Amerikan UH-60 Blackhawk (Kara Şahin) helikopterleri, Türk helikopterleriyle birlikte güvenlik mekanizmasının dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi” notu düşüldü.

Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “Bugün #güvenlikmekanizması bölgesinde yeni bir Amerikan & Türk ortak uçuşu yapıldı. Çerçeve anlaşmaya göre ABD ve Türkiye ortak uçuşlar yaptığında, SDG bu uçuşlardan haberdar ve onay veriyor” denildi. Öte yandan Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Pentagon Türkiye ile kara devriyesini yürütmek için Suriye’nin kuzeyine asker göndermeye hazırlanıyor.

ABD’den teröristlere 'kent savaşı’ eğitimi

Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşmak üzere ABD öncülüğünde başlatılan Doğal Kararlılık Harekâtı’nı yürüten Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü, PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı teröristlere verdiği eğitimin görüntülerini Twitter hesabında yayınladı. Görüntülerin açıklamasında şöyle denildi: “Suriye Demokratik Gücü komando öğrencileri, Suriye’de 3 Ağustos 2019’daki eğitim sırasında bir odayı temizlediler. Doğal Kararlılık Harekâtı Uluslararası Koalisyonu’na bağlı kuvvetler, yaz eğitimi kapsamında, ‘Kent Arazisinde Askeri Operasyonlar’ konusunda öğrencilere eğitim verdi.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:47
  1. ABD
  2. Terör örgütü PKK
  3. YPG
  4. Ortak devriye

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