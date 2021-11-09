Ortadoğu’nun karanlık adamından ilginç ziyaret

Münübe Yılmaz

Ortadoğu’da Türkiye’yi hedef alan eylemlerin ardındaki en önemli isimlerden olan Muhammed Dahlan, yine karanlık işler çeviriyor…

Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri tetikçisi Dahlan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Moskova’ya bu ay yapacağı ziyaretin öncesinde Rusya’ya sürpriz bir çıkarma yaparak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü. Aynı zamanda Abbas’ın siyasi rakibi konumunda bulunan ve El Fetih’ten atılan Dahlan’ın Rusya’ya resmi bir davetle gittiği öğrenilirken, söz konusu ziyaret Abbas ve Fetih Hareketi’nin liderlerinde büyük rahatsızlığa yol açtı. Dahlan’a yakın kaynaklar, görüşmede Mahmud Abbas ile Dahlan arasında uzlaşma sağlanma ihtimalinin ele alındığını açıkladı. Ancak görüşmenin asıl amacının önümüzdeki mart ayında yapılması planlanan Fetih Hareketi’nin 8. Genel Kurulu’nda hareketin önde gelenlerinin saflarını değiştirmeye çalışmak olduğu öğrenildi.

Dahlan'ın Filistin'de yüzde 6 oyu var

Son anketler, başkanlık seçimlerine aday olması halinde Türkiye düşmanı Dahlan'ın Filistinli seçmenlerin oylarının yüzde 6'sını alacağını ortaya koyuyor. Aynı anketlere göre, Birinci İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul edilen Filistin direnişinin sembol ismi Mervan el-Bergusi ise oyların yüzde 33'ünü alıyor.