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Gündem Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye'nin sırası...
Gündem

Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye'nin sırası...

ABD merkezli Global Firepower'in raporuna göre Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:02:00 -
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye'nin sırası...

ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'yu mercek altına alan raporunu yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle son yıllarda geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle dünya devleri arasına girerken, jeopolitik konumu nedeniyle 2016 yılından bu yana sahada edindiği tecrübe ve başarılar ile dünyanın dikkatini çekiyor. İşte ABD Merkezli Global Firepower'ın raporuna göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları...

Ülkelerin askeri güçleri, onları hem sahada hem de diplomasi daha güçlü kılıyor. Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. İşte ABD Merkezli Global Firepower'ın raporuna göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları.

15- LÜBNAN

14- KATAR

13 - KATAR

12 - YEMEN

11 - ÜRDÜN

10 - UMMAN

9 - KUVEYT

8 - SURİYE

7 - IRAK

6 - BAE

5 - İSRAİL

4 - SUUDİ ARABİSTAN

3 - İRAN

2 - MISIR

1 - TÜRKİYE

 

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