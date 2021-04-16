Ortadoğu’daki kan ve gözyaşını görmeyen BM’den ABD ve Rusya’ya çağrı: İşbirliği yapın!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlarını ve ABD’nin Moskova Büyükelçisi’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasıyla ilgili olarak, “ABD ile Rusya arasındaki gerilimi ve bu konuda atılan adımları çok iyi biliyoruz” açıklamasını yaptı.

Dujarric, “Günümüzde dünya üzerinde çok güçlü etkiye sahip ABD ve Rusya’nın özellikle dünyadaki önemi, Güvenlik Konseyi’nin iki daimî üyesi olarak önemleri göz önünde bulundurarak aralarındaki iş birliğine ihtiyaç olduğunun altını çizmeye devam ediyor. Bu iş birliğini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.