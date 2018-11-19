“Ortadoğu ve Körfez turizminin anahtarı Karadeniz Havzası’dır”

Karadeniz Tanıtım Toplantısı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem’in katılımıyla Ordu’da yapıldı. Bölge acentelerinin beklentilerinin alındığı, sorun ve çözümlere yönelik görüşlerinin paylaşıldığı toplantısında konuşan Erdem “Farklılaşmanın başlatılacağı ilk nokta Karadeniz olmalı. Bu yüzden turizmde yeni atılımların başlangıcını bir Karadeniz ilinden, Ordu’dan yapıyoruz” dedi.

Hasan Erdem, Karadeniz’in altın gerdanının Trabzon, Ordu ve Samsun olduğuna dikkat çekip, orman ve doğa değerleri doğru kurgulanırsa, bölgede büyük fırsatlar olduğunu belirtti. 8 Ekim’de Kuveyt’te 120 acenteyle buluştuklarını, Nisan ayında da Katar çıkarması yapacaklarını ifade eden Hasan Erdem “Karadeniz’in odak noktası Ortadoğu ve Körfez turizmidir. Bölgeden gelen turistin yüzde 80’i bu lokasyonu tercih ediyor. Çalışmalar yapmalı, konsantrasyonumuzu buraya vermeliyiz” diye konuştu.