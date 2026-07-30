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Tarım
13
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Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

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IHA Giriş Tarihi:

Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla göre ekim alanı yüzde 30 artan kapya biber, verim ve fiyatıyla üreticiyi sevindiriyor.

#1
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla oranla yüzde 30 ekim alanı artan kapya biber, 45 bin dönüm alana ekildi.

#2
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Dönüm başına 8-10 ton verim alınan kapya biber, kalitesine göre 17 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

#3
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Adana'da hasadı yapılan kapya biberler yurt içinin yanı sıra Almanya'ya da gönderiliyor.

#4
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Geçen yıl kuraklık nedeniyle hem verim hem de fiyatı üreticiyi memnun etmeyen kapya biber, bu sene yağışlardan dolayı hem verimi hem de fiyatıyla sevindiriyor.

#5
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların güzel gittiğini belirterek, "Adana'da kapya biber her yıl ekilmekte.

#6
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Geçen yıl 31 bin dönüm alanda biber ekildi ancak biber para etmedi. Bu sene biber para eder düşüncesiyle ekim arttı ve 45 bin dönüm alanda biber ekildi.

#7
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Şu anda biber fiyatları gayet güzel. Bu sene ilk hasatta fiyat 30 liraydı. Şu anda 17 liraya da biber var, kalitesine göre 30 liraya da biber var" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Hasadın hava durumuna göre aralık ayına kadar devam edeceğini anlatan Doğan, "1 dönüm açık tarlada maliyet 50-60 bin lirayken, kapalı serada maliyet 100 bin lirayı buluyor.

#9
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Biberden çiftçimiz 8-10 ton arası verim almakta. Haziran başında hasat başladı ve kasım ayına kadar sürecek. Adana'dan hem tüm Türkiye'ye hem de Almanya'ya biber gönderiliyor.

#10
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Bu sene çok yağış olduğu için biberde kademe oluştu. Erkenci, orta ve geççi olarak üçe ayrıldı. Eğer bütün biberler bir anda ortaya çıksaydı fiyatlar düşük olacaktı" diye konuştu.

#11
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Yüreğir ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde biber hasadı yapan Halil Demir ise, "Şu anda 7-10 ton arası verim alıyoruz.

#12
Foto - Çiftçi verim ve fiyattan memnun Kapya biber tarlaları kırmızıya boyadı

Geçen sene hiç verim yoktu. Geçen sene hiç para etmedi biber ama bu sene biraz daha iyi" dedi.

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