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Gündem Ortadoğu ve Filistin konusunda araştırma yapan isimden çarpıcı açıklamalar! Yeni mücadele süreci başladı
Gündem

Ortadoğu ve Filistin konusunda araştırma yapan isimden çarpıcı açıklamalar! Yeni mücadele süreci başladı

Ortadoğu ve Filistin konusundaki çalışmalarıyla bilinen SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi, İsrail’in Gazze’ye küstahça saldırılarına ilişkin konuda değerlendirmelerde bulundu. Al-Rantisi, Filistin'de farklı bir mücadele sürecinin başladığını belirterek, "Türkiye, Filistin halkını korumak ve saldırganlığı durdurmak için büyük çaba gösteriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 19:25:00 -
Ortadoğu ve Filistin konusunda araştırma yapan isimden çarpıcı açıklamalar! Yeni mücadele süreci başladı

İsrail, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile birlikte kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Yerleşim yerlerini hedef alan, çocuk ve masum sivilleri katleden İsrail'e karşı büyük bir direniş hareketi başladı. İsrail'in saldırıları sonrası 43 kişi şehit olurken, yüzlerce kişi de yaralandı. Batı ise İsrail'in bu zulüm politikası karşısında üç maymunu oynadı.

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi bölgedeki gelişmeler ve son durum ile ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir mücadele süreci başlıyor"

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi Filistin halkının direnişinin İsrail'in güçsüzlüğünü gösterdiğini belirterek, "Yeni ve farklı bir mücadele süreci başlıyor" dedi. Al-Rantisi direnişin yeni bir intifadaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Al-Rantisi, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail iç siyasetini ve hükümet kurma çabalarını da gözeterek fanatik yahudilerin provokatif tavırlarını desteklediğini ifade etti.

Uluslararası kamuoyu çifte standart gözetiyor

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi, dünyanın İsrail zorbalığına sessiz kalmasıyla ve ikiyüzlü tavırlarıyla ilgili, "Ne yazık ki; Uluslararası kamuoyu çifte standart gözetiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail saldırılarını ve çocukların öldürülmesini nasıl kınamadığını hepimiz gördük." dedi.

Batı İsrail’i destekler pozisyonda

Al-Rantisi, "Savaşı ve saldırganlığı başlatanın İsrail olduğu barizken; Özellikle Batı hala İsrail'i destekleyen bir pozisyon benimsiyor. Bu suçlara sessiz kalan herkesin iştirakçi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Al-Rantisi Türkiye'nin gösterdiği çaba ve bölge halkının bakışıyla ilgili de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye büyük çaba gösteriyor"

Rantisi, "Türkiye, Filistin halkını korumak ve saldırganlığı durdurmak için büyük çaba gösteriyor. Bölge halkları buna çok olumlu bakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği "Dünya 5'ten büyüktür" açıklamasına baktığımız zaman uluslararası toplum, tüm bu çabaları (Uluslararası Koruma Gücü dahil) engellemeye çalışacak. Türkiye'nin bölgedeki en etkili ülkelerden biri olduğu için uluslararası çabalara öncülük etmesi de bekleniyor." diye konuştu.

Kaynak: Sabah

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