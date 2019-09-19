Ortadoğu Uzmanı Cenk Tamer: Türkiye’nin tezlerini Şam ve Tahran kabullendi

Murathan Seyitoğlu yeniaikit.com.tr

ANKASAM Ortadoğu Uzmanı Cenk Tamer, Astana Süreci’ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ve Rusya arasındaki diplomasi Şam rejimi üzerinde etkili oldu"

Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana formatında beşincisi düzenlenen "Üçlü Zirve" öncesinde Suriye Hükümeti’nin, BM’ye mektup göndererek PYD-PKK7nın başını çektiği SDG yapılanmasının bir “terörist bölücü örgüt” olarak ifade edilmesini değerlendiren ANKASAM Ortadoğu Uzmanı Cenk Tamer, “Suriye Hükümeti, ilk kez böyle bir ifadeyi kullanmıştır. Bu gelişmelerden Türkiye ve Rusya arasındaki diplomasinin sonuç verdiği ve Moskova’nın Şam rejimini PYD-PKK’ya karşı mücadele konusunda ikna ettiği anlaşılmaktadır.” yorumunda bulundu.

"Suriye ve İran PYD/PKK’yı terör örgütü kategorisine koydu"

Suriye ordusunun Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına karşı terör örgütü PYD-PKK ile işbirliği yaptığını hatırlatan Cenk Tamer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaya çıkan son tabloda, bahsi geçen terör örgütüne karşı Türkiye, Rusya, İran’ın da Suriye’de yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla Ankara Zirvesi’ndeki en büyük başarı Suriye ve İran’ın PYD-PKK’yı açık bir şekilde terör örgütü kategorisine koymaya başlamasıdır. Bu anlamda Türkiye’nin sınır güvenliğiyle ilgili kaygıları, artık Astana ortakları ve Suriye rejimi tarafından daha iyi anlaşılmaktadır. Yani Fırat’ın doğusundaki terör varlığını temizleme konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasında açık ve Suriye yönetimiyle ise zımni bir işbirliğinin oluşmaya başladığı ifade edilebilir."

"Washington’un bölgede bir terör devleti kurma konusundaki niyeti bir kez daha ortaya çıktı"

Soçi’deki Üçlü Zirve’de Rus lider Vladimir Putin, Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı’na vurgu yaptığını hatırlatan Cenk Tamer, "Ankara’daki son zirvede ise bu vurguyu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yapmıştır. Anlaşılan o ki; PYD-PKK terör örgütüyle mücadelede, Rusya’nın getirdiği teklifi İran da desteklemeye başlamıştır. İran, en başından beri Türkiye’nin sınır güvenliğinde Ankara-Şam işbirliğini önermektedir; fakat bunu yaparken PYD-PKK’yı terör örgütü kategorisine sokacak Adana Mutabakatı’na vurgu yapmaktan imtina etmiştir. Bunun en önemli sebebi ise yukarıda da belirtildiği gibi, İran ve onun desteklediği Suriye rejiminin Türkiye’ye karşı zaman zaman PYD-PKK ile işbirliği yapabilmesiydi. Diğer bir ifadeyle Suriye rejimi ve İran, PYD-PKK’yı yeniden kazanabilmek ve ABD’yi bölgeden çıkartabilmek için uzun süredir pazarlık yürütmekteydi. Hatta ABD’yi bölgeden çıkartmanın en önemli yolunun bu olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Türkiye’nin güvenli bölge konusunda ABD’yle yaşadığı son uyuşmazlıklar, Washington’un bölgede bir terör devleti kurma konusundaki niyetlerini bir kez daha açık bir şekilde gözler önüne serdi" şeklinde konuştu.

"Suriye rejimi ve İran da Türkiye’nin tezlerini kabullenme noktasına geldi"

Öteden beri Türkiye’nin ortaya koyduğu tezleri kabul ettirmekte zorlandığına dikkat çeken Cenk Tamer, şöyle konuştu:

"Suriye rejimi ve İran da Türkiye’nin tezlerini kabullenme noktasına geldi. Bir diğer ifadeyle, Ankara’ya göre PYD-PKK’yı buradan temizlemenin en iyi yolu, Astana Süreci kapsamındaki işbirliğini Fırat’ın doğusuna genişletmekti. Türkiye’nin bu çabalarına ilk destek Moskova’dan geldi; lakin Afrin ve Fırat Kalkanı güvenli bölgeleri, Suriye ve İran’ı ikna etmek için uzun bir süre yeterli olmadı. Söz konusu süreçte bu ikili, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açıklamalar yaparak Türkiye’ye mesaj vermeye çalıştı. Her ne kadar Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapmaya devam etmişse de İran ve Suriye rejimini bu konuda ikna etmekte zorlandı. Ancak Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, ABD’nin terör devleti planlarını net bir şekilde ortaya koymaya başlayınca İran, asıl eleştirilerini ABD’ye yöneltti."

İran’ın "Adana Mutabakatı" vurgusunun nedeni nedir?

Ankara’daki Astana Üçlü Zirvesi’nde Hasan Ruhani’nin yapmış olduğu Adana Mutabakatı vurgusu da İran’ın Fırat’ın doğusuyla ilgili endişelerinin hiç olmadığı kadar yükseldiğini gösterdiğini belirten ANKASAM Ortadoğu Uzmanı Cenk Tamer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana Mutabakatı, sınırdaki terör örgütleriyle mücadele konusunda Ankara ve Şam’ın işbirliğini öngörmekteydi. Adana Mutabakatı vurgusu yapan Ruhani, ‘Fırat’ın doğusu ABD’nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır’ şeklinde açıklamada da bulundu. Bu sözlerle İran Cumhurbaşkanı, Astana Süreci’nde işbirliğini Fırat’ın doğusuna kaydırma konusunda çok önemli mesajlar verdi. Astana Süreci’nde Fırat’ın doğusuyla ilgili kendisini yalnız bırakılmış hisseden Türkiye, son zirveyle birlikte Suriye’deki barış sürecine ve toprak bütünlüğünün korunduğu istikrarlı bir Suriye’ye daha fazla inanmaya başladı. Ankara Zirvesi’nden çıkan en önemli mesaj, şüphesiz Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yapılan vurgu olmuştur. Bu aynı zamanda, terör örgütü PYD-PKK ile mücadele konusunda Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’nin kararlılığına işaret etmekte ve ABD’nin bölgedeki projeleri karşısında ortak bir tepki oluştuğu anlamına gelmektedir. Bu durum, Türkiye’nin yakın gelecekte güvenli bölgeyle ilgili girişimlerinde elini kuvvetlendirici bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır"