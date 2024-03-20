  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ortada neler neler dönmüş onun derdine bakın! CHP’li Burhanettin Bulut Para Kulelerine Tosladı
Gündem

Ortada neler neler dönmüş onun derdine bakın! CHP’li Burhanettin Bulut Para Kulelerine Tosladı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 12:36:00 -
Ortada neler neler dönmüş onun derdine bakın! CHP’li Burhanettin Bulut Para Kulelerine Tosladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, katıldığı programda yolsuzluğa değil bakın neye takıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisindeki İl Binası satın alma skandalıyla ilgili konuştu. Halk TV ekranlarına çıkan Bulut, ortada dönen rezalete değil, paranın değersizleştiği safsatasına takıldı.

İbretlik açıklama!

Katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu para kulesi rezaleti için, yayınlanan son görüntülere takılmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı, bina satın alırken götürülen çuval çuval paranın değersizleşmesi nedeniyle olduğunu söyledi.

CHP'deki para kulesi skandalına İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Böyle bir partiye iktidar teslim edilir mi?'
CHP'deki para kulesi skandalına İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Böyle bir partiye iktidar teslim edilir mi?'

Gündem

CHP'deki para kulesi skandalına İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Böyle bir partiye iktidar teslim edilir mi?'


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Para kule" rezaletinde gözler Canan'da! İtirafçi ol
“Para kule” rezaletinde gözler Canan'da! İtirafçi ol

Gündem

“Para kule” rezaletinde gözler Canan'da! İtirafçi ol

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'para kulesi' göndermesi!
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'para kulesi' göndermesi!

Siyaset

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'para kulesi' göndermesi!

İBB ve İmamoğlu detayına dikkat! Para kuleleri skandalında yeni görüntüler
İBB ve İmamoğlu detayına dikkat! Para kuleleri skandalında yeni görüntüler

Gündem

İBB ve İmamoğlu detayına dikkat! Para kuleleri skandalında yeni görüntüler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

CHP NİN GEÇTİĞİMİZ SEÇİMDE Kİ ŞARKILARI CEPLERİNDE PARAÇIKTI ŞARKILARI ORTALIĞI İNLETİYORDU????? ŞİMDİ ELLERİNDE KALDI???
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23