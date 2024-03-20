Ortada neler neler dönmüş onun derdine bakın! CHP’li Burhanettin Bulut Para Kulelerine Tosladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, katıldığı programda yolsuzluğa değil bakın neye takıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisindeki İl Binası satın alma skandalıyla ilgili konuştu. Halk TV ekranlarına çıkan Bulut, ortada dönen rezalete değil, paranın değersizleştiği safsatasına takıldı.
İbretlik açıklama!
Katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu para kulesi rezaleti için, yayınlanan son görüntülere takılmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı, bina satın alırken götürülen çuval çuval paranın değersizleşmesi nedeniyle olduğunu söyledi.
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