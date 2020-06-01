Ortada bırakılan Muharrem İnce, CHP'ye böyle isyan etti

Yalova eski milletvekili Muharrem İnce 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen genel seçimlerde CHP'nin adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'yi 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırmıştı. Seçimde yüzde 30,6 oy alarak partisinin genel seçimlerde aldığından çok daha fazla oy oranını yakalayan İnce'nin kaybı sadece o seçim olmadı. Muharrem İnce, sonrasında adım adım partisi tarafından bir kenara atıldı. Görev verilmediği gibi çevresindeki isimler de partiden bir bir temizlendi.

Bu yalnızlaşma ve CHP tarafından ötekileştirilme İnce'nin başrolde olduğu 'yayın terk etme şovu' ile bir kez daha ve tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. İnce, Haber Global'de katıldığı 'İnce ile Özel' programı sırasında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bağlanıldığı için tepki gösterip yayını terk etti. Oysa kanal tarafından Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında yayının kesilip oraya dönüleceği bilgisi program önce İnce'ye aktarılmıştı.

Partisi ortada bıraktı

Ancak Muharrem İnce'nin yaptığı şov CHP yönetimi tarafından tam anlamı ile görmezden gelindi. CHP Genel Merkezi'nden tek bir ses dahi çıkmadı. CHP yönetiminden ne bir destek ne de eleştiri duyulmadı.

Son olarak CHP'nin kanalı olarak da görülen Halk TV'nin İnce'nin bu şovunu YouTube sayfasından silmesi gerçeği tüm çıplaklığı ile İnce'nin yüzüne bir tokat gibi çarpmış görünüyor.

Partisinden fazla oy aldığı bir seçimden yaklaşık 2 yıl sonra CHP tarafından adeta silinip atılan, ötekileştirilen, yalnızlaştırılan ve görmezden gelinen İnce 'acınacak hale gelişine' sosyal medyadan isyan etti.

'Niye kınamıyorsunuz, ben sizin cumhurbaşkanı adayınız değil miydim?'

İnce, CHP'nin kendisine karşı olan kayıtsızlığına "Bir televizyon kanalı bana bir ayıp etmiş, yalnış yapmış. Ben bir meydan okumuşum. Terk etmişim orayı. Partiyi yönetenler niye kınamıyorsunuz bunu? Niye kınamıyorsunuz? Ben sizin cumhurbaşkanı adayınız değil miydim" ifadeleriyle tepki gösterdi.