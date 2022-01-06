‘Ortaçağ zihniyeti diyenlerin efendilerinin kuyruk acısı var’

YENİ AKİT ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için skandal ifadeler kullanarak bu kurslar için “Ortaçağ zihniyeti” ifadelerine AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’dan tepki geldi. Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “İçimizdeki mankurtlaşmış beyinlerin İslam’ı ve medeniyetimizi kötülemek için kullandığı “Ortaçağ zihniyeti” kavramı aslında onların ve efendilerinin kuyruk acılarının işaretidir. Bu kavramı kim İslam için kullanıyorsa ya İslam düşmanıdır ya da kara bir cahildir. Olimpos’un çocukları içlerindeki ezikliği, yaşadıkları travmayı ancak İslam’a çamur atarak gidermeye, 1400 sene önceki masallar diyerek kötülemeye çalışıyor. Güya dünya o çağda karanlıktaydı da Batı’daki aydınlanma ile ışığa kavuştu. Oysa tam tersine Ortaçağ zihniyeti Batının karanlığını ve zalimliğini temsil eder. İslam coğrafyalarında dini, fenni, fikri ve ahlaki ilimler zirve yaparken Batı cadı avındaydı, bilim insanlarını şeytan diye idam ediyorlardı. Bunları hepsi biliyor ama mesele de bu değil zaten. Gerçek böyleyken neden İslam ve Kur’an Ortaçağ zihniyeti oluyor? Çünkü onların zihinlerinin sahipleri, Batılı efendileri onlara böyle emir verdi. İslam adına ne görürseniz, ne duyarsanız onu kötüleyin. Milleti İslam'dan soğutun. Bu Ebu cehillerin, Ebu Leheblerin taktiğidir. Bu kirli ve hastalıklı zihniyet hiç değişmedi. Bazen form değiştirdi, bazen isim değiştirdi ama İslamı hedef alan o özünü hep korudu. Lakin bilmedikleri bir şey var; Bu aziz millet dinine, Kur'ana ve peygamberine her zaman bağlıdır. Bu bağı da kimse koparamadı ve koparamayacak. Bu zihniyet kendini ne kadar gizlemeye çalışsa da, biz öyle değiliz dese de testinin içinde ne varsa dışına o sızıyor. Tek parti faşizmine özlem duyan jakoben ve karanlık zihniyetin milletimizin değerleriyle herhangi bağı yoktur. Yapmacık söz ve tavırla siyasette bir yere kadar” ifadelerini kullandı.