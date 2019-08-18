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Ortaca’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Ortaca’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 00:19
Ortaca’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Ortaca’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Beşköprü Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada zulalanmış vaziyette ticarete hazır hale getirilmiş 290 gram esrar maddesi, esrar işleme aparatları ele geçirildi.



Operasyonda, G.M.S., M.K., S.K., gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, G.M.S., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. M.K. ve S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:19
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