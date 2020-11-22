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Aktüel Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Aktüel

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Bayburt'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:40:17 -
Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama kapsamında, alışveriş merkezleri, restoran, market, kafeterya ve diğer işletmeler denetlenirken alınan kurallara büyük oranda uyulduğu gözlendi.

- Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde paket servisi yapılırken, belediyeye bağlı temizlik görevlilerinin de çalıştıkları gözlendi.

Şehrin ana cadde ve meydanlarında bekleyen polis ve bekçiler ise istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmamaları konusunda bilgilendirilme yaptı.

Kısıtlamayla kara yollarında araç yoğunluğu azalırken, trafik polisleri kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.

- Giresun

Giresun'da saat 20.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ile sahil kesiminde insan hareketliliği yaşanmadı. Sessizliğe bürünen şehirde kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi.

Polis ekipleri, çalışanlara, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirleri hatırlattı.

- Rize

Rize'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların uygulanmasına devam edildi.

Uygulamalar kapsamında, lokanta, market, kafeterya ve kuaför gibi kapalı olması gereken iş yerlerini denetleyen polis ve zabıta ekipleri, sadece paket servis verebilecek yeme ­içme yerlerini de kontrol etti.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Osman Karavin Caddesi'ndeki denetimlerde vatandaşlar, hijyen, maske ve mesafe konularında uyarıldı.

Kentte kısıtlamalara büyük oranda uyulurken yağmurun da etkisiyle sokakların boş olduğu gözlendi.

- Artvin

Artvin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin tüm cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasından önce polis ekipleri, kentin hareketli caddelerinde dolaşarak vatandaşlar ve kapanması gereken iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Emniyet ekipleri, kısıtlamaların başladığı saat itibarıyla kentin belirli yerlerine kontrol noktaları kurarak sürücülerin kısıtlamalara uyup uymadığını denetledi.

Bazı ekiplerin de devriye atarak denetimlerde bulunduğu Artvin'de kısıtlamalara büyük oranda uyulduğu gözlemlendi.​​​​​​​

- Bayburt

Bayburt'ta uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi ile Tarihi Saat Kulesi çevresinde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, kontrollere başlayan ekipler, iş yeri sahipleri, sürücüler ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişileri dışarıda bulunmamaları konusunda bilgilendiriyor.


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