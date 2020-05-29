Orta ve Doğu Karadeniz'de cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ve diğer alanlarda ilk kez cuma namazı kılındı.

Trabzon genelinde vatandaşlar bin 261 cami ve cami dışı alanda cuma namazını eda etti.

Şehir merkezinde cuma namazı, İskenderpaşa Camisi'nde il protokolünün de katılımıyla kılındı.

Namaz öncesi görevliler tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı, ellerine dezenfektan sıkıldı. Vatandaşların, seccadelerini yanlarında getirerek, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Vali İsmail Ustaoğlu, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır hüzünlü günler ve cumalar geçirildiğini belirterek, "Yine camilerimize kavuştuk. Bu coşkuyu, heyecanı ve güzelliği hep birlikte paylaştık. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Öte yandan, Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 5 asırlık, üstü açık Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde de vatandaşlar sosyal mesafe kuralına riayet ederek cuma namazını kıldı.

- Ordu

Ordu'da kent merkezindeki Aziziye Camisi, uzun aranın ardından cuma namazı vaktinde vatandaşla buluştu.

Maskesini takıp seccadesini yanında getiren vatandaşlar, cami bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıttı.

Polis memurları da sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlardan Taner Şahin, kurallara uyduğunu, yeniden camilerde eskisi gibi namaz kılabilmeyi dilediğini söyledi.

- Giresun

Giresun'da 775 kişi kapasiteli Etbaşoğlu Ek Sahası, biner kişilik 15 Temmuz Spor Kompleksi ile Gençlik Merkezi sahasında da namaz kılındı.

Ayrıca Hacımiktat Camisi avlusu ile merkez ve köylerde belirlenen yaklaşık 160 caminin avlusunda daha vatandaşlar sosyal mesafe kuralı çerçevesinde cuma namazı kıldı.

- Rize

Rize'de de il genelinde belirlenen cami ve bazı yerlerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde cuma namazı kılındı.

Kent merkezinde namaz için belirlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, maskesini takıp seccadesini yanında getiren vatandaşlar namazlarını eda etti.

Rize Belediyesi ekiplerince de vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Vali Kemal Çeber, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaatle namaz kılmayı çok özlediklerini dile getirerek, "Ciddi bir imtihandan geçiyoruz. Rabb'im en kısa zamanda tamamıyla camilerimize ve cuma namazlarımıza kavuşmayı nasip etsin. Allah ezanlarımızı dindirmesin. Rize'mizde sorunsuz şekilde namazımızı kıldık. Buradan da gördük ki herkes çok özlemiş." dedi.

- Artvin

İl merkezinde namaz için belirlenen Artvin Merkez Camisi ve açık otopark alanına seccadeleriyle gelen vatandaşlar, burada kurallara uygun olarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Namaz öncesi ve sonrasında güvenlik güçleri ile görevliler, kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Camide namaz kılan Necat Kaşıkçı, tüm Müslümanların cumasını kutladı.

Cuma namazı kılmayı çok özlediğini ifade eden Kaşıkçı, "Çok mutluyum. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Heyecan dorukta. Herkes camilere heyecanla koştu. 65 yaş üstü büyüklerimiz gelemedi. İnşallah en kısa zamanda onlar da camilerle buluşur." diye konuştu.

Murat Şahinbaş ise 2 aydır camilerde namaz kılamadıklarını anımsatarak, "Bugün camilerde namazlarımızı kıldık. İnşallah niyet ve dualarımız kabul olur ve bu virüs belasından bir an önce kurtularak, bundan sonra da camilerde namazlarımızı kılmaya devam ederiz." dedi.

Öte yandan Ardanuç, Borçka, Yusufeli ve Murgul ilçelerindeki statlarda da namaz kılındı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'deki camilerden 362'sinde cuma namazı kılındı.

Kent merkezinde namaz için belirlenen Kemaliye Camisi ve 15 Temmuz Zafer Meydanı'na gelen vatandaşların maske kullandığı, yanlarında seccade getirdiği görüldü.

Gümüşhane Belediyesince de namaza gelen vatandaşlara el dezenfektanı ve tek kullanımlık seccade verildi.

Vatandaşlar, sosyal mesafeyi gözeterek namaz için saf tuttu.

Namaza gelenlerden Alim Coşkun (46), cuma namazı kılabildiği için mutlu olduğunu anlatarak, "İnşallah tedbirlere uyarak sabırla daha güze günlere kavuşacağız." ifadesini kullandı.

- Bayburt

Bayburt'ta da vatandaşlar, merkez, ilçe ve köylerde belirlenen cami ile cami dışı alanlarda kılınan namaz öncesi, hijyen önlemlerini aldı.

Abdestlerini evde alan vatandaşlar, sosyal mesafe ve bireysel seccade kullanımına dikkat ederek namazlarını kıldı.