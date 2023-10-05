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Ekonomi Orta Vadeli Programa "uzun" soluklu yatırım arayışı
Ekonomi

Orta Vadeli Programa "uzun" soluklu yatırım arayışı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 12:24:00 - 2023-10-05 12:24:57
Orta Vadeli Programa "uzun" soluklu yatırım arayışı

İstanbul Turizm Fuarı'nda sektörel desteklere vurgu yapılırken sektörün milli gelir için taşıyıcı kolon niteliğinde olduğuna dikkat çekildi

İstanbul Turizm Fuarı açılışında konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin ülke ekonomisi için önemine dikkat çekerek “Ülke ekonomisinin sadece bugünü değil geleceği büyük oranda turizmde elde edilecek başarılara bağlı. Umuyorum ki turizm sektörünün ülke ekonomisinin bu zor dönemindeki gayreti karşılıksız kalmayacak ve hak ettiği desteği kısa zamanda alacaktır” dedi.

Sektörel destek vurgusu

Orta Vadeli Plan’da turizm sektörüne yapılan vurguya dikkat çeken TÜRSAB Başkanı, “Ülke ekonomisinin sadece bugünü değil, geleceği de büyük oranda turizmde elde edilecek başarılara bağlı. OVP’de ekonominin kurtarıcısı olacağı açıkça ifade edilen turizme verilen destek maalesef yok denecek kadar az. Yüzde 70 ithalata dayalı olan ihracat için sağlanan kolaylık ve teşviklerin neredeyse hiç ithalata ihtiyacı olmayan turizme de verilmesi halinde sektörümüz, kendisinden beklenen performansı, hatta fazlasını gösterecektir. Umuyorum ki turizm sektörünün ülke ekonomisinin bu zor dönemindeki gayreti karşılıksız kalmayacak ve hak ettiği desteği kısa zamanda alacaktır” dedi.

"Hayal idi gerçek oldu"

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısının artması için turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Ataoğlu, "Ercan Havalimanı Kıbrıs'ın en büyük havalimanı. 10 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak havalimanının artık hayal olmadığını, gerçekleştiğini söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un sefer sayılarının artırılmasına yönelik girişim sonrası THY'nin sefer sayılarının artırılması müjdesini vermesi bizi mutlu etmiştir. Turizme kayıtlı yatak sayıları dışında bir o kadar da fazla yatak sayısı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm taşıyıcı kolon

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği TTYD Başkanı Oya Narin de açılış konuşmasında turizmin ekonomik boyutuna vurgu yaptı. Oya Narin, “Turizm, milli ekonominin taşıyıcı kolonu. Milli gelirin %5’ini doğrudan %12’sini dolaylı olarak turizm sektörü oluşturuyor. Orta Vadeli Plan da bizlere önemli görevler yüklüyor” dedi.

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