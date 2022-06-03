  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Orta parmakçı" Melek Mosso'ya bak sen! Yine aynı terane
Gündem

"Orta parmakçı" Melek Mosso'ya bak sen! Yine aynı terane

Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesinin yaşattığı kuyruk acısıyla hezeyanlar savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:19:00 -
"Orta parmakçı" Melek Mosso'ya bak sen! Yine aynı terane

Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesinin yaşattığı kuyruk acısıyla hezeyanlar savurdu. Mosso, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde iptal kararlarına ilişkin sert ifadeler kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay