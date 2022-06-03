"Orta parmakçı" Melek Mosso'ya bak sen! Yine aynı terane
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesinin yaşattığı kuyruk acısıyla hezeyanlar savurdu.
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesinin yaşattığı kuyruk acısıyla hezeyanlar savurdu. Mosso, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde iptal kararlarına ilişkin sert ifadeler kullandı.