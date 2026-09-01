Orta Doğu’daki gerilim Wall Street’i aşağı çekti

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 53.185,90 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 7.686,14 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,12 azalışla 26.370,89 puandan günü tamamladı.

ABD ordusunun İran’a ait Lark Adası’na saldırı düzenlemesi ve İran basınının bölgedeki hedeflere füzeler ateşlendiğini duyurması, küresel piyasalarda risk algısını yükseltti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 7.686,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 26.370,89 puana geriledi.

ABD ordusu, İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenledi. Bunun ardından İran basını da bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

Konuya ilişkin olarak ülke basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına karşılık vereceklerini belirterek, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İran'ın yaptırımları son derece ciddiye aldığını ifade ederek, İran ekonomisinin içinde bulunduğu durum karşısında İranlı liderlerin "şok içinde" olduğunu öne sürdü.

Bessent, dünyanın en büyük enerji rezervlerinden birine sahip olan bir ülkenin artık benzin ithal etmek zorunda kaldığını ve 3-4 saatlik benzin kuyruklarının oluştuğunu kaydetti.

Orta Doğu'da artan gerilimler yatırımcıların risk iştahını azaltırken, petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,7 artarak 90,48 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 3 artışla 85,97 dolardan alıcı buldu.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu körükleyeceği endişeleriyle uzun vadeli tahvil faizleri de artış gösterdi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,76'ya ve 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 5,25'e çıktı.

Öte yandan Bessent, tahvil piyasalarında bu ay "en iyi performansı" ABD tahvil piyasasının gösterdiğini belirtti.

Bessent, Japon yenine ilişkin ise Japonya Merkez Bankasının "yenin güçlenmesini sağlayacak adımlar atacağına" inandığını dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda cuma günü yaptığı açıklamalar da piyasaların odağındaydı.

Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini vermişti.

İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını, ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetmişti.

Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuşmuştu.

Analistler, bu hafta bir dizi önemli istihdam verisinin açıklanacağına işaret ederek söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in gelecek dönemdeki politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Warsh'un Jackson Hole'daki konuşmasının sorulması üzerine, "Bence bizim faiz oranlarımız çok yüksek." diye konuştu.

ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini belirten Trump, ekonomi iyi performans gösterdiğinde faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini kaydetti.