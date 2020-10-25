Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı.
Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Suriye'nin orta bölgesinde DAEŞ mevzilerini yoğun bir şekilde bombaladı. Rusya savaş uçaklarını dün harekete geçirdi.
Humus Valiliği'nden bir saha raporuna göre, Rus Hava Kuvvetleri, DAEŞ’in doğu Hama ve kuzeydoğu Humus'taki sığınaklarına saldırdı.
Rus savaş uçakları, bir zamanlar terörist grup tarafından istila edilen geniş bir çöl arazisi olan Ithriya (Hama CS) ve Jubb Al-Jarrah (Humus) kasabaları arasında hava saldırıları düzeledi.